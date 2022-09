Vuelta - Evenepoel : "Rentrer dans Madrid c’était spécial avec tous les équipiers sur la première rangée"

Remco Evenepoel a remporté la Vuelta ce dimanche et mis fin à 44 ans d'attente pour la Belgique qui tient enfin le successeur de Johan De Muynck, dernier vainqueur noir jaune rouge d'un Grand Tour. Un exploit que le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a pu savourer lors de la dernière étape de ce dimanche dans les rues de Madrid comme il l'a expliqué au micro de Kevin Paepen : "Le début de la course était très beau. C’était un départ assez spécial et unique. Rentrer à Madrid c’était spécial avec tous les équipiers sur la première rangée. J’ai hâte de célébrer avec tout le monde parce que c’était trois très longues semaines et terminer avec le maillot rouge c’est très chouette".

Malgré tout, le circuit tracé dans les rues de Madrid présentait quelques dangers et il a fallut que le Belge reste concentré jusqu'à la fin pour éviter les derniers pièges qui se présentaient à lui : "Jusqu’à Madrid j’ai vraiment profité mais quand on est rentré sur le circuit ce n’était plus vraiment sympa parce que j’étais quand même nerveux avec les virages courts et le faux plat montant qui était très dur. Je suis heureux que ce soit fini".

Evenepoel est parvenu à passer sans encombre ces derniers kilomètres, notamment grâce à un nouveau gros travail de ses équipiers qu'il a tenu à remercier : "Ils étaient toujours avec moi. Ils me gardaient calme, ils essayaient de me sauver des chutes parce qu’il y en avait quelques-unes. C’est grâce à eux que je suis là. C’est aussi leur victoire".