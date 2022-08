Vuelta : "Evenepoel peut compter sur le soutien total de l’équipe", assure Alaphilippe

Essayer de gagner une étape et soutenir Remco Evenepoel. C’est avec cette mission que Julian Alaphilippe se présente sur la Vuelta 2022 qui démarre ce vendredi d’Utrecht, aux Pays-Bas.

Ce jeudi, lors d’une conférence de presse organisée par l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl en marge de la présentation des équipes, le double champion du monde a fait ses objectifs personnels et collectifs de son équipe.

"Je pense que ça ne sera pas compliqué d’avoir deux objectifs différents. On est ici pour les victoires d’étape et bien sûr, Remco est notre leader pour le général. C’est très clair. Il va faire de son mieux et il peut compter sur le soutien total de la part de l’équipe. Ceci-dit, ce sera très important de prendre jour par jour. On verra après ce que cela donne."