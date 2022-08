Vuelta : est-ce que l’ultra domination des Jumbo-Visma agace le reste du peloton ?

Lionel Taminiaux est l’unique coureur wallon de ce Tour d’Espagne et pour lui, il n’y a pas de questions à se poser. "Les coureurs avec lesquels ils dominent la course ici ne sont pas des inconnus. Ce sont des bons grimpeurs et des mecs qui passent sur tous les terrains. Il n’y a pas vraiment de question à se poser. Quand Roglic gagne, le premier groupe est composé d’une quarantaine de coureurs. Il y a ici plus de grimpeurs qu’au Tour de France, donc ce n’est pas anormal de voir un gruppetto plus petit que le peloton".

"Je ne pense pas que l’on puisse parler d’agacement, pour le même prix, quand Roglic gagne, ça peut être aussi Mads Pedersen. En fait, dans cette étape, c’est Pedersen qui m’a surpris, plus que Roglic. On ne peut pas dire qu’il y a de l’agacement, on sait qu’il domine depuis un moment. Avant eux, c’était la Sky et heureusement que ça change de temps en temps. Mon sentiment est qu’il n’y a pas trop de questions à se poser".