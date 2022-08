Vuelta : Deuxième victoire en deux jours pour Bennett pour la dernière étape aux Pays-Bas

Le peloton de la Vuelta passait sa dernière journée aux Pays-Bas pour cette troisième étape avant de retrouver les routes espagnoles dès mardi. Sur un parcours tout plat, l’étape était promise à un sprinteur et c’est Sam Bennett qui s’est montré le plus véloce, comme la veille. L’Irlandais a devancé Mads Pedersen et Daniel McLay. Mike Teunissen perd son maillot de leader et le laisse à son équipier chez Jumbo-Visma, Edoardo Affini.

Sept hommes forment rapidement l’échappée qui passera la majorité de l’étape en tête. Parmi eux, on retrouve deux Belges, Thomas De Gendt et Jan Bakelants. Les sept fuyards comptent rapidement trois minutes d’avance sur un peloton contrôlé par les équipiers des sprinteurs qui ont coché cette dernière étape aux Pays-Bas.

Si le scénario de l’étape ne semble laisser aucun doute quant à l’issue de la course, les routes néerlandaises s’avèrent piégeuses pour Michael Woods. Le Canadien de la formation Israel Premier Tech chute après une soixantaine de kilomètres et doit déjà abandonner la Vuelta après seulement trois étapes.

L’écart baisse sous l’impulsion des équipes Trek-Segafredo et Alpecin-Deceuninck. A 20km de l’arrivée, l’échappée ne compte plus qu’une quinzaine de secondes d’avance. Moment choisi par Thomas De Gendt pour se relever et reprendre sa place dans le peloton.

Les fuyards sont repris à 11km de l’arrivée et les équipes de sprinteur se mettent en place pour préparer le sprint. UAE et Alpecin-Deceuninck lancent le sprint mais Tim Merlier déchausse et perd toutes ses chances dans le sprint. Sam Bennett déborde tous ses adversaires et se montre le plus rapide pour remporter sa deuxième étape en deux jours. Mads Pedersen est deuxième. Daniel McLay complète le podium. Merlier termine sixième.

Au classement général, le maillot rouge change pour la troisième fois en trois jours d'épaules mais reste au sien de l'équipe Jumbo-Visma. Mike Teunissen qui a fait un gros effort pour placer ses leaders s'est relevé et laisse donc sa tunique rouge à son équipier Edoardo Affini.