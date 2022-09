Vuelta de Remco Evenepoel : Focus sur De Muynck, Maertens et Van Impe, les derniers Belges vainqueurs d’un grand tour

Pour terminer ce coup d’œil dans le rétro, honneur à Lucien Van Impe qui reste à ce jour le dernier vainqueur belge du Tour de France, c’était en 1976.

Le Grand Départ de cette édition est donné en Vendée et Eddy Merckx brille par son absence, une blessure sur le Giro l’empêche de s’aligner. Du coup, le grand favori est le tenant du titre, le Français Bernard Thévenet. De son côté, Lucien Van Impe avait terminé l’édition précédente à la 3ème place et avec le maillot du meilleur grimpeur.

Après une première partie de course favorable à Freddy Maertens (quatre victoires d’étapes et dix jours en jaune), Van Impe va frapper une première fois sur les pentes de l’Alpe d’Huez. Dans cette première arrivée en altitude, Joop Zoetemelk prend l’étape mais Lucien est avec et le duo crée des écarts sur les autres prétendants. À la sortie des Alpes, le 'Ouistiti des cimes' est en jaune avec 7 secondes d’avance sur Zoetemelk et plus d’1'30'' sur Raymond Poulidor.

Après une journée de repos, le peloton passe directement des Alpes aux Pyrénées. Dans un premier temps, le Français Raymond Delisle lui dérobe sa tunique jaune. Van Impe se retrouve à plus de deux minutes et ne croit plus vraiment à la victoire. Mais son directeur sportif Cyril Guimard le secoue. Dans la 14ème étape arrivant au Pla d’Adet, à Saint-Lary-Soulan, Guimard veut que Van Impe attaque. Le Belge refuse dans un premier temps. Guimard se porte alors à sa hauteur et lui dit : "Tu veux le gagner ou pas ce Tour ?". Lucien passe finalement à l’offensive et fait des dégâts. Son dernier rival Joop Zoetemelk est à plus de trois minutes, Guimard avait raison. Van Impe gagne sa seule étape sur ce Tour 1976, mais il a fait la différence. À Paris, il devance Zoetemelk et Poulidor et il reste, à ce jour, le dernier coureur belge vainqueur d’un Tour de France.