Vuelta : Bruxelles déploiera un écran géant à la Bourse ce dimanche pour la victoire espérée de Remco Evenepoel

Ce samedi, le coureur de la Quickstep Alpha Vinyl est leader au classement général. Deuxième, à 2 minutes 07, l’Espagnol Enric Mac. Le plus sérieux concurrent du Brabançon Flamand était le Slovène Primoz Roglic qui a dû abandonner après une chute survenue lors de la seizième étape de l’épreuve mardi.

Interrogé vendredi par la VRT, Patrick Lefevere, manager de la formation Quick-Step Alpha Vinyl se déclarait impressionné par son coureur Remco Evenepoel. "Je serais un menteur si je disais le contraire. Et pourtant, croyez-moi, je suis un grand 'believer' (NDLR : un croyant). On avait démarré cette Vuelta avec de bons espoirs. Il nous a surpris dans la première semaine où il a même lâché les autres favoris dans des pentes raides. Son chrono était super et il se retrouve avec le maillot rouge. Tout ça avec aussi une part de malchance : le covid de Pieter Serry et la chute de Julian Alaphilippe. On défend donc ce maillot de leader avec seulement cinq coureurs, c’est extraordinaire. Malheureusement on a un peu peur car Louis Vervaeke est tombé jeudi et il est assez touché", explique Patrick.

Pour rappel, en juin, Remco Evenepoel a été fait parrain de la brigade cycliste de la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.