Vuelta : attention aux cuisses, elles risquent de chauffer sur la 9e étape…

Au lendemain d’une 8e étape qui s’annonce dantesque avec, notamment, l’ascension du redoutable Colláu Fancuaya en fin de parcours, le peloton retrouve déjà les routes ce dimanche pour un 9e opus qui promet également du beau spectacle. Au programme, un tracé plus long que la veille (171,4 km) entre Villaviciosa et Les Praeres/Nava et une nouvelle arrivée au sommet, la 3e en l’espace d’une semaine.

Après les 6 difficultés de la veille, le peloton en affrontera cinq nouvelles, dispersées tout au long du tracé. Premier col répertorié du jour, l’Alto del Torno, placé après 55,6km de course, qui comportera 7,6km d’ascension à 6% de moyenne. Une petite mise en bouche avant d’aborder le premier gros morceau du jour, le Mirador del Fito, col de 1e catégorie, de 9km à 6% de moyenne également.

Suivront deux autres cols, de 3e catégorie avant la dernière périlleuse ascension du jour, un col abrupt dont raffolent les organisateurs, les Praeres, assez court mais diablement corsé (12,9% de moyenne !) et avec une entame de col éreintante au possible (entre 14 et 16% pour les deux premiers km).

Autant dire que cette 9e étape ne sera sûrement pas la plus dure de cette Vuelta 2022. Mais qu’au lendemain du périlleux 8e opus, elle pourrait clairement laisser des traces et trahir certains favoris.

Notons que contrairement au Colláu Fancuaya, juge de paix de la 8e étape qui n’avait jamais été emprunté auparavant, les Praeres est une ascension que les organisateurs affectionnent. Simon Yates y avait triomphé lors du dernier passage du peloton en 2018… avant de remporter le classement final. B