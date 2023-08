Remco Evenepoel a remporté la troisième étape au sprint dans un groupe d'une petite vingtaine de coureurs sur la première arrivée au sommet de cette Vuelta. Le champion de Belgique a devancé Jonas Vingegaard et Juan Ayuso alors que Cian Uijtdebroeks a pris une belle huitième place. Remco Evenepoel prend par la même occasion le maillot de leader.

Après plusieurs tentatives, un groupe de 11 coureurs avec quelques costauds parvient à s'échapper. On y retrouve notamment Caruso, Kamna et le Belge Herregodts. Le peloton laisse l’écart monter et il atteint plus de 4 minutes.

Ça commence à bouger dans le peloton à un peu plus de 3km du sommet du Coll d'Ordino avec les Jumbo qui accélèrent avec Gesink. Une accélération fatale au maillot rouge Piccolo qui doit laisser filer alors que l’écart passe sous les deux minutes. Les premières accélérations ont lieu dans le groupe de tête et il ne reste que Caruso, Kamna et Sepulveda en tête au sommet.

Dans la descente, Sepulveda se fait piéger et laisse partir Caruso et Kamna qui comptent un peu plus d’une minute d’avance sur le groupe des favoris au moment d’entamer la montée vers Arinsal.

Dans le peloton, UAE Emirates dicte un gros tempo et l’écart fond. Kamna décide alors de tenter une nouvelle accélération et dépose une nouvelle fois Caruso.

Au moment où le groupe des favoris reprend Caruso, Ayuso accélère et est contré par Kuss, qui est rejoint par Soler. Le duo reprend Kamna, mais un regroupement général s’opère avec le groupe des favoris sous l’impulsion de Mas.

Une dizaine de coureurs va se jouer la victoire au sprint au sommet. Evenepoel lance le sprint à plus de 200m de la ligne et est le plus costaud et s’impose devant Vingegaard et Ayuso. Le Belge s’empare par la même occasion du maillot de leader mais chute juste après la ligne.