Vuelta 2023 – Wout Poels s’impose sur la ligne devant Remco Evenepoel, Kuss va remporter le classement général

Au terme d’une 20e étape spectaculaire dans le final, Wout Poels a pris le meilleur sur ses compagnons d’échappée pour s’imposer d’un cheveu devant Remco Evenepoel. Jamais inquiété, Sepp Kuss reste en rouge et devrait donc gagner le classement général.

Au lendemain d’un sprint, le peloton avait rendez-vous avec la 20e étape, la dernière qui pouvait renverser le classement général. Avec 10 cotes de troisième catégorie, on pouvait attendre un grand groupe aux avant-postes et c’est bien ce qu’il s’est passé. Après plusieurs tentatives, un groupe de 31 coureurs a su prendre les devants. Parmi les fuyards on retrouvait notamment Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) avec trois coéquipiers mais aussi Marc Soler (UAE), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Lennard Kämna (BORA-hangroshe), Lennert Van Eetvelt et Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny).

Si l’équipe Jumbo-Visma n’a d’abord pas voulu laisser l’échappée prendre trop d’avance, elle a fini par concéder plusieurs minutes à un groupe qui allait assurément se disputer la victoire d’étape. Malgré une petite attaque devant à 70 kilomètres de l’arrivée, les 31 hommes se sont rapidement retrouvés de nouveau ensemble. Dans la dernière partie de la course, les coéquipiers d’Evenepoel se sont mis à la planche pour leur leader, mettant en difficulté plusieurs coureurs qui n’arrivaient plus à suivre. Au pied de la dernière ascension, ils étaient encore 20 avec onze minutes d’avance sur le peloton.

À un peu plus de deux kilomètres du sommet, Poels a été le premier à tenter sa chance, suivi par Van Eetvelt. Derrière les deux hommes, Mattia Cattaneo est bien resté aux côtés d’Evenepoel pour faire le train alors que Soler était intercalé avant de revenir sur le duo de tête. Une fois le travail de l’Italien terminé, Evenepoel n’a pas eu d’autres choix que de faire le bond tout seul. Il a finalement su rentrer au début de la descente sur le trio de tête, accompagné de Pelayo Sanchez (Burgos-BH). Dans la partie plate, le groupe de cinq ne pouvait pas se regarder, au risque de voir les six coureurs derrière revenir. Les cinq hommes se sont finalement disputé la victoire au sprint. Dans l’emballage final, Poels a surpris les autres en anticipant et résistant au retour d’Evenepoel qui échoue de peu sur la ligne. Van Eetvelt a terminé en quatrième position.

Dans le groupe des favoris, personne n’a vraiment tenté sa chance. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) reste donc bien en tête et va gagner son premier Grand Tour dimanche devant ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Par contre, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) a perdu du temps et glisse d’une place au classement général, terminant huitième.

