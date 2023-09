Vuelta 2023 – Vingegaard entre dans le top 10, Groves intouchable maillot vert : les classements après la 7e étape

La 7e étape de la Vuelta n’a pas entraîné de grand changement dans les classements à l’issue de la victoire de Geoffrey Soupe au sprint.

Lenny Martinez conserve son maillot rouge de leader et parmi les favoris à la victoire finale, il y a peu de changements. Seul Jonas Vingegaard, qui a terminé troisième du sprint intermédiaire et a donc pris deux secondes de bonifications, remonte d’une place et entre dans le top 10 en revenant dans le même temps qu’Enric Mas.

Au classement par points, Geoffrey Soupe fait une remontée fantastique suite à sa victoire et est désormais troisième alors que Kaden Groves conserve son maillot vert et compte déjà presque 100 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Andrea Vendrame.

Le maillot de meilleur grimpeur reste sur les épaules d’Eduardo Sepulveda puisqu’il n’y avait pas un seul point à distribuer sur cette septième étape.

En plus du maillot rouge de leader, Lenny Martinez conserve également le maillot blanc de meilleur jeune.