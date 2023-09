Vuelta 2023 – Vingegaard, ému, rend hommage à Van Hooydonck : "Je voulais gagner pour mon meilleur ami aujourd’hui"

Jonas Vingegaard a remporté la 16e étape de la Vuelta en faisant la différence dans les forts pourcentages de la montée finale. Le Danois s’est imposé en solitaire et se rapproche de son équipier, Sepp Kuss, au classement général.

Mais Vingegaard était relativement réservé au moment de revenir sur sa victoire lors de l’interview d’après-course. Le nom de Nathan Van Hooydonck, son équipier grièvement blessé dans un accident de la route plus tôt dans la journée, était évidemment au centre de la discussion.

Le Danois a rendu hommage au Belge en lui dédiant sa victoire, aux bords des larmes : "Je suis juste heureux de gagner aujourd’hui. Nous avons reçu une terrible nouvelle ce matin et je voulais gagner pour mon meilleur ami aujourd’hui. Heureusement, on a reçu de bonnes nouvelles au sujet de sa condition. C’est un grand soulagement pour moi, pour l’équipe. Et j’espère qu’il va vite récupérer".