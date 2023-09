Vuelta 2023 – une 15e étape parfaite pour les attaquants (direct audio et commenté 13h30)

Ce dimanche, le peloton de la Vuelta a rendez-vous avec la quinzième étape, une étape qui pourrait sourire aux attaquants.

Longue de 158,5 km, cette étape entre Palmplona et Lekunberri devrait permettre à certains coureurs de se mettre en avant, après deux grosses étapes de montagne. Avec un profil accidenté mais pas trop difficile, on pourrait bien voir une échappée aller au bout. Dans le groupe des favoris, certains pourraient utiliser le Puerto de Zuarrate (7,3 km à 4,8%), dont le sommet est à un peu moins de 9 km de l’arrivée, pour tenter de surprendre les autres et prendre du temps avant la descente alors que des secondes de bonification sont à récupérer au sommet.

Nous vous proposons de suivre cette étape en DAB + à partir de 15h et en direct commenté.