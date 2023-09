Vuelta 2023 – Un chrono et trois étapes de montagne dont le Tourmalet au programme de la deuxième semaine

Et le repos sera bien nécessaire car c’est l’une des étapes les plus difficiles qui attendra les coureurs vendredi avec le Tourmalet (18,9 km à 7,4%) comme bouquet final d’un feu d’artifice qui va faire peur à tout le peloton, même aux plus habitués à la haute montagne. Il faut dire que la présence du Col d’Aubisque (16,5 km à 7,1%) et du Col de Spandelles (10,3 km à 8,3%) avant a de quoi offrir aux favoris un terrain de jeu idéal pour prendre des risques et faire des différences.