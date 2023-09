Vuelta 2023 : trois arrivées successives au sommet dont le terrible Angliru au programme de la dernière semaine

C’est le lendemain, sur la 17e étape, que l’on devrait y voir plus clair au général. Après avoir affronté le Tourmalet lors de la 13e étape, le peloton débarque dans les Asturies pour tenter de dompter le terrible Angliru (12,4 km à 9,8% et des rampes allant jusqu’à 24%), juge de paix de cette 17e étape. Mais avant d’arriver sur les rampes hallucinantes de l’Angliru, les coureurs auront à affronter deux cols de première catégorie : l’Alto de la Colladiella (7,8 km à 7,1%) et l’Alto del Cordal (5,4 km à 9,2%).