L’émotion était grande quand Andreas Kron a passé la ligne, les doigts levés vers le ciel alors qu’il remportait la deuxième étape de la Vuelta. Un petit signe vers le ciel en mémoire de Tijl De Decker, le jeune coureur de sa formation Lotto-Dstny décédé quelques jours auparavant.

Au moment de passer à l’interview au micro de Lancelot Meulewaeter, les coureurs de la Lotto-Dstny avaient évidemment tous le nom de Tijl De Decker au bout des lèvres. Sébastien Grignard était heureux que l’équipe ait pu honorer sa mémoire avec une victoire : "On n’a pas eu un début facile avec le décès de Tijl. C’est sûr que c’est chouette de pouvoir lui rendre hommage comme ça".

Lennert van Eetvelt avait, lui aussi, le cœur lourd et reconnaissait que les derniers jours avaient été difficiles. L’entrée dans cette Vuelta a permis de penser un peu à autre chose, mais il était cependant également heureux de pouvoir rendre hommage à Tijl De Decker : "C’était très difficile. Je suis content que nous sommes dans la course. C’est beau, mais ça ne ramènera personne".

Sébastien Grignard est également revenu sur la course et sur la décision de geler les temps à 9km de l’arrivée, mais aussi de neutraliser temporairement la course à une trentaine de kilomètres de l’arrivée après plusieurs chutes, dont celle de Primoz Roglic : "Sur les routes espagnoles, quand il pleut, c’est vrai que ça glisse fort et je pense que c’était une bonne décision. Finalement, on a quand même eu une belle course. C’était juste un peu compliqué parce qu’on a dû rouler vraiment vite parce que l’équipe dsm voulait revenir sur l’échappée avant le circuit local. Mais je pense que c’était la bonne décision comme ça les coureurs de classement général sont restés derrière".