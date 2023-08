Avec huit étapes de haute montagne et plusieurs opus de moyenne montagne, ce Tour d’Espagne version 2023 s’annonce encore particulièrement aérien. De quoi refroidir certains profils de coureurs qui n’auront pas (souvent) leur mot à dire : "Oui, d’autant plus que les limites de temps sont assez courtes donc les étapes difficiles pour les sprinteurs ce ne sera pas facile. Surtout qu’il n’y a pas 36.000 opportunités pour eux. D’ailleurs, le plateau des sprinteurs n’est pas relevé. Vu que je suis plutôt typé grimpeur, c’est plus facile pour moi."

Sans surprise, la formation Lotto-Dstny a d'ailleurs décidé de faire confiance à pas mal de grimpeurs, dont Moniquet. De quoi permettre à l’un ou l’autre coureur de venir se mêler à la victoire à certains moments ? "On a un bon petit plateau de grimpeurs pour aller dans les échappées et pour essayer de jouer les victoires d’étapes. Il y a Thomas De Gendt, Eduardo Sepulveda, moi, Lennert Van Eetvelt, Andreas Kron, on est un bon petit groupe de grimpeurs. Je pense qu’on va pouvoir tirer notre épingle du jeu, notamment lors de la 3e semaine, où les étapes sont très difficiles."

Terrain de jeu du peloton pendant ces trois semaines, plusieurs ascensions mythiques, dont le Tourmalet en amuse-bouche : "Je ne connais pas du tout ce col. J’ai vu qu’il y avait l’Angliru aussi, que je ne connais pas non plus. Je sais que c’est super raide, mais vaut mieux pas regarder (rires). Les routes de bergers ? Oui, c’est la particularité de la Vuelta, il y a à chaque fois des petites routes que personne ne connaît. A côté de ça, il y a le Tourmalet et des cols assez connus, comme le Montjuïc dans trois jours. Le parcours est super, encore plus que les autres années. En plus, on commence par un chrono par équipes, ce qui est super chouette."

En "C’est un exercice qu’il faut travailler, ce n’est pas si facile que ça. On a essayé, on a été faire des petits entraînements en groupe, encore aujourd’hui, avec les vélos de chronos. Ce n’est pas un objectif pour l’équipe, on n’y va pas pour faire un podium mais on va le faire à fond et voir ce que ça donne. On sait qu’on ne peut pas aller chercher la victoire sur ce genre d’épreuve…"