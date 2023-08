Vuelta 2023 – Steff Cras premier Belge, Evenepoel neuvième du général : les classements après la 6e étape

La sixième étape du Tour d’Espagne a rebattu toutes les cartes au classement général avec un véritable bouleversement.

Deuxième de l’étape, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) s’est emparé du maillot rouge de leader alors que Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), en difficulté dans la dernière ascension, n’est plus que neuvième, uniquement devancé par des coureurs présents dans l’échappée. Le champion de Belgique n’est même plus le coureur le mieux classé du pays puisqu’il s’agit désormais de Steff Cras (TotalEnergies), cinquième.

Malgré le temps gagné par plusieurs de ses rivaux, Evenepoel est toujours devant eux et compte désormais trois secondes d’avance sur Enric Mas (Movistar), cinq sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et onze sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Cian Uijtedebroeks (BORA-Hangroshe) est quinzième à 3'08" de Martinez.

Dans la course au maillot vert, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a passé une journée tranquille et a vu son dauphin Andrea Vendrame (AG2R Citroën) abandonner. Marc Soler (UAE) est désormais le nouveau deuxième de ce classement et compte 70 points de retard sur l’Australien.

Maillot à pois, Eduardio Sepulveda (Lotto-Dstny) n’était pas dans l’échappée mais c'était le cas d’aucun coureur du top 10. Sans point à distribuer lors de la septième étape, l’Argentin est assuré de garder le maillot au moins une étape de plus.

Déjà maillot rouge, Martinez est aussi leader du classement des jeunes et devrait, théoriquement le laisser à Evenepoel par procuration. Pourtant, il est probable que ce soit Juan Ayuso (UAE) qui le portera lors de la septième étape car le champion de Belgique pourrait décider de porter son maillot national et pas le blanc.