Vuelta 2023 – Steff Cras est ambitieux : "Finir dans le top 10 est possible mais on ne lui met pas de pression"

Autre Belge engagé sur cette Vuelta, Steff Cras (TotalEnergies) est très en forme sur les routes espagnoles. Son directeur sportif, Dominique Arnould, a livré ses impressions avant la 15e étape au micro de Jérome Helguers.

Alors que les yeux belges sur la Vuelta sont rivés sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe), un autre tire son épingle du jeu : Steff Cras. Le coureur de 27 ans est très en forme sur les routes de la Vuelta et se retrouve en douzième position au classement général.

Dans son équipe, l’optimisme règne. "Il va beaucoup mieux après avoir eu deux jours plus difficiles à cause d’une sinusite. La chance qu’il a eue, c’était que c’était lors de jours de transition. Il s’est beaucoup mieux senti lors de l’étape du Tourmalet où il a fait une grosse performance (ndlr : il a fini 9e de l’étape). Une ascension comme le Tourmalet lui convient parfaitement car il n’aime pas trop les forts pourcentages. Désormais, il est confiant et est dans le jeu pour rentrer dans le top 10 de cette Vuelta. Toute l’équipe est confiante et se retrouve à ses côtés. On ne lui met pas la pression, il vivra au jour le jour", a expliqué Dominique Arnould, son directeur sportif.

La stratégie ce dimanche ? Le protéger avec un ou deux coureurs tout au long de l’étape.

Méconnu du grand public, Crass ne surprend pas sa direction. "Je ne suis pas vraiment surpris, avance Arnould. Au moment de son abandon au Tour de France, il était dans le top 15 et avait pratiquement suivi les meilleurs dans les premières grosses étapes de montagne. L’Angliru, ce n’est peut-être pas une ascension qu’il va aimer mais, quand on est fort, il n’y a pas de souci. Il ne peut pas lutter face à des coureurs comme Ayuso ou Vingegaard mais il est à sa place. Le top 10 est envisageable", martèle-t-il alors que Crass a une minute de retard sur la dixième place.

"Discret", Crass est avant tout un coureur "très professionnel" selon Arnould qui a expliqué qu’il s’est "bien préparé" pour cette Vuelta. "Il n’était pas prévu en Espagne mais on lui a fait confiance. Il s’est préparé en passant trois semaines en altitude, il est arrivé à 100% physiquement même s’il a été un peu malade pendant deux jours. Reste à savoir s’il saura tenir trois semaines. Il reste encore de bonnes étapes de montagne, notamment l’Angliru. Il grimpe bien, il est sûr de lui."