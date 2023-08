Vuelta 2023 – "Si on arrive à un petit groupe jeudi, je vois Remco Evenepoel gagner" annonce Gérard Bulens

"Je pense que l’équipe ne l’a pas poussé à faire ça mais Remco est un gars qui réagit à l’instinct. Il était à l’avant et, en sortant et en étant en première position, il n’y a plus aucun risque car il n’y a pas le même enthousiasme dans un sprint comme celui-là que dans un sprint massif avec la victoire d’étape derrière. Il a pris peu de risques. Ce qui m’ennuie davantage, c’est qu’on est le cinquième jour, il a une belle avance mais ce sont des efforts qui peuvent peser à certains moments. On connaît la Vuelta : à certains moments, les températures resteront élevées et peuvent peser à certains moments. On sait que la gestion de la température est son problème donc on peut s’attendre à ce que ses adversaires attaquent un jour."