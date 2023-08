Vuelta 2023 – Sepp Kuss s’impose au sommet, Evenepoel perd du temps, Martinez prend le maillot rouge

Énorme coup de l’équipe Jumbo-Visma dans la sixième étape du Tour d’Espagne. Sepp Kuss a remporté la sixième étape alors que Primoz Roglic et Jonas Vingegaard ont pris du temps sur Remco Evenepoel. Lenny Martinez est le nouveau maillot rouge.

Après deux étapes terminées au sprint, le peloton du Tour d’Espagne retrouvait la montagne entre le Val d’Uixó et l’Observatoire Astrophysique de Javalambre dans le Pico del Buitre (183,1 km) dont l’arrivée pouvait créer des écarts (10,9 km à 8%).

Cette sixième étape a démarré tambour battant avec de nombreuses attaques, le peloton a même été scindé en plusieurs groupes. Finalement, un énorme groupe de 42 coureurs a su prendre plusieurs minutes d’avance, profitant notamment d’une situation assez confuse notamment liée à une grosse chute. Dans ce groupe, on y trouvait notamment Lenny Martinez (Groupama-FDJ), troisième du classement général, mais aussi Marc Soler (UAE), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et les Belges Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Steff Cras (TotalEnergies), Sylvain Moniquet et Lennert Van Etveelt (Lotto-Dstny).

Derrière, les équipes Movistar et INEOS-Grenadiers faisaient le travail avec l’équipe Soudal Quick-Step pour ne pas les laisser prendre trop d’avance. Lentement mais sûrement, cet écart s’est mis à baisser. Au pied de la dernière ascension, le peloton comptait 3'40" de retard sur le groupe d’échappées.

Kuss était le plus fort de l’échappée et l’a prouvé en déposant tous ses compagnons d’échappée avant de s’imposer en solitaire. Deuxième de l’étape, Martinez a su tenir pour prendre le maillot rouge, juste devant l’Américain alors que Crass était le premier Belge, finissant neuvième.

Derrière, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a été le premier favori à tenter sa chance, à trois kilomètres de la ligne, laissant tous les autres sur place alors que Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ne savait pas suivre. Jonas Vingegaard et Enric Mas (Movistar) sont ensuite revenus sur le Slovène. Au final, Roglic et Vingegaard sont les premiers leaders à avoir franchi la ligne alors qu’Evenepoel leur a concédé 32 secondes et que Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) était le cinquième meilleur favori du jour.