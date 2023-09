Vuelta 2023 : Sepp Kuss "ne compte pas laisser filer (son) maillot rouge si facilement"

Dans le groupe des huit hommes forts dans la dernière montée de Xorret de Catí samedi lors de la 8e étape du Tour d'Espagne, Sepp Kuss, même s'il a terminé 7e, a endossé le maillot rouge de leader au classement général après avoir déjà remporté la 6e étape jeudi.

L'Américain de Jumbo-Visma a attaqué dans la dernière difficulté du jour. "Je savais que le maillot était une possibilité, mais je me sentais bien et je me suis dit que j'allais essayer d'attaquer pour profiter de notre supériorité numérique", a justifié Sepp Kuss au micro des organisateurs ensuite.

"Je savais que ce serait une très bonne étape pour Primoz [Roglic] et il a dit qu'il voulait y aller. Au bas de la montée, il était également prêt à partir, mais j'ai dit : "Je vais me lancer en premier". J'ai souffert au sommet, mais c'était incroyable de voir Primoz gagner l'étape, et ensuite, quand j'ai franchi la ligne, j'ai réalisé que je pouvais aussi être dans le maillot rouge, donc c'était vraiment cool".

Lorsque Chris Horner, le dernier Américain à avoir mené un Grand Tour, a remporté la Vuelta 13, "il a été très impressionnant. Pour la troisième semaine, je vais devoir prendre un guidon de 44 cm pour bien appuyer sur les pédales dans la montée de l'Angliru comme Chris Horner", a ajouté l'Américain de 28 ans. "Je n'ai pas une grosse avance alors qu'il y a un chrono qui arrive. Mais je ferai de mon mieux. Je me suis senti très bien jusqu'à présent, et il n'y a pas de raison de le laisser filer facilement. Les étapes les plus difficiles sont encore à venir et, pour l'instant, je suis content de porter ce maillot. D'habitude, j'aime être à l'arrière du peloton, maintenant je vais devoir être à l'avant."