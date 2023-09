Vuelta 2023 - Sepp Kuss, l'habituel domestique en passe de devenir le roi

Equipier modèle, Sepp Kuss a toujours préféré rester à l'ombre, avant de trouver la lumière sur la Vuelta où il s'apprête à devenir, presque malgré lui, le premier Américain à remporter un grand Tour en dix ans dimanche à Madrid.

La scène remonte à mercredi au sommet de l'Angliru et résume l'état d'esprit d'un homme habitué à s'effacer devant ses leaders avec un dévouement total: maillot rouge de leader du classement général sur le dos, il est installé à la place du passager dans une voiture de son équipe Jumbo-Visma pour redescendre à l'hôtel lorsqu'il voit son équipier Primoz Roglic s'approcher dans le rétroviseur. Aussitôt, il ouvre la portière, sort le pied droit et propose à son capitaine habituel de prendre sa place. "Non, non, reste", lui lance le Slovène avant de monter à l'arrière.

"Je suis plus un mec de l'ombre", explique le gregario de Durango, dans le Colorado. Sepp Kuss, 29 ans, n'est pas un meneur né, mais il présente un profil très recherché dans le cyclisme: celui de premier lieutenant en montagne. Un sherpa dont la mission est d'escorter ses leaders dans les pentes les plus raides, et de leur sauver la mise parfois, comme en 2020 lorsqu'il avait tracté un Roglic livide jusqu'au sommet du même Angliru.

L'aigle de Durango excelle dans ce rôle de Saint-Bernard qui demande généralement à sacrifier toute ambition personnelle, alors que "c'est peut-être le meilleur grimpeur du peloton actuel", selon le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019.