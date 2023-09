Vuelta 2023 – Rui Costa remporte la 15e étape, Evenepoel encore à l’avant, les favoris restent tranquilles

Au bout d’une nouvelle étape animée, le Portugais Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty) a remporté la 15e étape du Tour d’Espagne. Présent à l’avant, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a pris de nouveaux points pour le classement de la montagne alors que les favoris n’ont pas créé d’écart.

Après la haute montagne et avant un nouveau jour de repos, le peloton du Tour d’Espagne avait droit à une journée un peu plus tranquille entre Pamplona et Lekunberri qui semblait être parfaite pour voir une échappée aller au bout. Vainqueur la veille, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a directement dégainé dès le départ de cette 15e étape mais n’a pas su creuser d’écart suffisant. Une vingtaine de kilomètres plus tard, sa nouvelle tentative n’a rien donné non plus.

Tout aurait ensuite pu basculer ensuite dans la première ascension. Sixième au général, Marc Soler (UAE) a tenté de surprendre les favoris mais Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a bien suivi, tout comme Aleksandr Vlasov (BORA-Hangroshe) ou encore Evenepoel. Derrière, Jumbo-Visma a finalement réussi à faire rentrer tous les favoris à l’avant, à l’exception de Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe), lâché. Quelques minutes plus tard, le neuvième du classement général a finalement réussi à revenir.

Dans la foulée de ce regroupement, un groupe de quelques unités a réussi à se former devant dans lequel figurait bien Evenepoel, qui en a profité pour grignoter trois points supplémentaires au classement de la montagne. Les échappées se sont finalement retrouvées à quinze devant alors que les équipes Jumbo-Visma et Alpecin-Deceuninck, pour Kaden Groves, ne les laissaient pas prendre plus de 2'30" d’avance.

Dans l’avant-dernière ascension, plusieurs coureurs ont tenté de prendre de l’avance, coûtant à d’autres leur place dans le premier groupe. L’échappée en a profité pour récupérer une petite cinquantaine de secondes sur le peloton alors qu’il n’y avait plus que neuf coureurs. Au pied de la dernière ascension, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) a démarré en solitaire, après avoir accéléré pour prendre les points du sprint intermédiaire auquel n’a pas participé Evenepoel. L’avance sur le peloton était alors de 3'10".

Janssens a rapidement été rattrapé puis déposé par Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) et Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty). Evenepoel n’a pas suivi et s’est retrouvé à faire le tempo quasiment tout seul derrière alors que l’écart grandissement progressivement. Lennard Kämna (BORA-Hangroshe) a ensuite réussi à faire le bond sur eux, profitant notamment de leur mésentente alors qu’Evenepoel laissait faire.

Avec une avance de trente secondes, le trio avait tout pour se disputer la victoire. Mais, à trois kilomètres de l’arrivée, Kämna est tombé dans la descente alors qu’il avait pris quelques mètres d’avance et pouvait ensuite dire au revoir à tout espoir de victoire. Mais c’était sans compter les nouvelles tergiversations du duo de tête qui l’a laissé revenir. Les trois coureurs ont continué à jouer avec le feu et se regardaient sans arrêt dans le dernier kilomètre. Rui Costa a fini par s’imposer, remontant Kämna dans les derniers mètres alors qu’Evenepoel et les autres membres du groupe de contre étaient sur le point de revenir. Evenepoel a finalement terminé à la quatrième place, Janssens à la dixième et le peloton est arrivé trois minutes après.

