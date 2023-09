Vuelta 2023 – Romain Bardet encore dithyrambique sur Remco Evenepoel : "C’est le coureur le plus complet, dans sa roue, je ne récupère pas"

Présent dans l’échappée lors de la 14e étape aux côtés de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Romain Bardet (dsm-firmenich) a longtemps tenu avant de voir le champion de Belgique s’imposer en solitaire. Avant le départ ce dimanche, le Français a été dithyrambique à son sujet.

Romain Bardet a d’abord évoqué sa présence durant des dizaines de kilomètres à ses côtés. "C’était super, c’est le vélo que j’aime faire. J’ai pu le suivre plus longtemps que lors des Championnats du monde l’an dernier donc je progresse, a-t-il expliqué, non sans une pointe d’humour. On a beaucoup parlé. On sait que, sur papier, Remco est largement supérieur à moi mais je voulais aussi jouer le jeu à fond. C’était dans l’ordre sportif des choses, on allait essayer d’aller le plus loin possible, les jambes décideraient à la fin et ça a été le cas."

Interrogé sur ses qualités, Bardet n’a pas fait dans la demi-mesure. "Je n’ai jamais vu un athlète aussi efficient que lui, il a une capacité à rouler vite, à tout de suite remettre de la vitesse. Désormais, il a aussi une accélération terrible. Pour moi, c’est le coureur le plus complet parmi ceux avec qui j’ai dû courir. Il n’a pas besoin d’équipiers ou d’un train. Il est capable de mettre 180 coureurs à la peine tout seul. C’est le seul coureur avec qui, quand je suis dans sa roue, je n’ai pas l’impression de récupérer. C’est ce qui fait sa grande force et pourquoi il est quasiment impossible à rattraper quand il part seul très loin de l’arrivée. Quand les routes sont un peu sinueuses, tu peux mettre 20 gars à rouler derrière, il va leur prendre du temps quand même."

Le Français est également revenu sur les images montrant un soigneur de l’équipe Jumbo-Visma qui a refusé de lui donner un bidon, malgré la chaleur. "Il n’y a pas de polémique là-dessus. Ils avaient peut-être le nombre exact de bidons, on était les premiers de la course, je ne leur en tiens pas du tout rigueur", a-t-il avancé.

Signe du respect qui unit les deux hommes, Evenepoel a été donner son trophée de combatif de la veille à Bardet avant le départ de la 15e étape.