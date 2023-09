Vuelta 2023 – "Remco Evenepol a l’occasion de se rapprocher de Sepp Kuss mercredi" selon Gérard Bulens

"Parmi les coureurs du classement général, c’est lui qui a fait le meilleur résultat donc cela doit rester positif dans son esprit même s’il aurait voulu prendre plus de temps. Face à des blocs, cela va être compliqué donc il doit utiliser toutes les prochaines étapes, spécialement celles en montagne, pour attaquer et déstabiliser ses adversaires. Attaquer signifie évidemment être contré et parfois laisser des forces dans la bataille. On comprend bien que face au bloc Jumbo-Visma encore assez compact et celui de l’équipe UAE, peut-être un peu moins fort mais qui peut jouer un rôle important, il va peut-être devoir profiter de la rivalité entre eux."