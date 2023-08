Remco Evenepoel a vécu une journée paisible sur la 4e étape de la Vuelta. Enfin. De quoi permettre au Belge d’un peu récupérer même s’il a dû se montrer vigilant dans un final émaillé de plusieurs chutes.

Le leader du classement général a su éviter tout problème grâce à un beau travail de son équipe. "Nous avons fait du bon boulot. J’étais bien devant dans les derniers kilomètres. Grand chapeau à mes coéquipiers, tenait à souligner le champion de Belgique avant d’aborder son état de forme au lendemain de sa chute. Je n’ai rien ressenti physiquement. Je dois être content que ce ne soit qu’à la tête et pas aux muscles ou aux os."

Prudent et appliqué tout au long de la journée, le maillot rouge a même terminé douzième de l’emballage final. "C’est toujours mieux d’être devant, on ne sait jamais s’il y a une chute ou des cassures sur la ligne d’arrivée. Cattaneo et Pedersen m’ont parfaitement placé. Ce ne m’a pas coûté beaucoup d’énergie de suivre ce sprint" assurait le coureur de chez Soudal Quick-Step au micro de Lancelot Meulewaeter.

Au lendemain de cette première explication entre sprinteurs, difficile de dire s’il y en aura une deuxième. Le parcours pourrait également convenir à des baroudeurs. Au profit d’Evenepoel qui pourrait éventuellement céder le maillot. "Je n’ai pas encore vu l’étape mais des gars comme Groves grimpent bien donc il y a moyen que des sprinteurs veulent encore jouer la gagne" se projetait le natif de Schepdaal.