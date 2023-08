Vainqueur avant de chuter quelques mètres après l’arrivée, Remco Evenepoel a vécu une troisième étape contrastée. Désormais leader de la Vuelta, il a tenu à rassurer mais aussi tempérer au micro de Lancelot Meulewaeter.

Première inquiétude, son état de santé. "Tout va bien, je n’ai pas mal que ce soit aux os ou aux muscles. J’ai juste cette blessure au-dessus de l’œil sinon tout est en ordre, relativisait le Belge avant de revenir sur l’incident. J’ai revu une image d’hélico et on voit bien qu’il y avait peu d’espace après la ligne d’arrivée. L’organisation s’est excusée, ils ont compris que c’était une erreur mais il ne faut plus penser au passé et regarder vers l’avant."

Et l’avant, c’est normalement une étape bien plus calme dès ce mardi. "Nous espérons un sprint massif mais également rallier l’arrivée sans problème. Ce serait le scénario idéal" se projetait le Belge.

Même s’il a assumé son statut aux yeux de la concurrence hier, le champion de Belgique préfère rester prudent. "La Vuelta est encore longue, nous devrons rester patients. La victoire d’étape nous enlève de la pression. Maintenant il faut continuer à donner le maximum chaque jour."