Vuelta 2023 : Remco Evenepoel se verrait bien céder son maillot rouge mais quand et à qui ?

Si l’ancien champion du monde ne parvient pas à perdre son maillot jeudi, il devra probablement attendre samedi. En effet, vendredi, les bolides du peloton auront un beau terrain de jeu pour une arrivée massive. Le lendemain, ce sont davantage les baroudeurs qui devraient pouvoir s’illustrer. Avec cinq cols au programme, difficile d’imaginer les équipes de leaders contrôler la course. Et ce sera probablement la plus belle chance pour Evenepoel.