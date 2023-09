Vuelta 2023 – Remco Evenepoel satisfait d’une journée "calme" : "On aura l’occasion de faire la course vendredi et samedi"

Après la onzième étape du Tour d’Espagne, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a donné son sentiment au micro de Jérome Helguers.

"La journée a été bien calme après un départ très rapide avec la grosse bataille pour prendre l’échappée. Sinon, tout s’est bien passé, tranquillement, c’est une bonne journée pour nous", a-t-il commencé par expliquer.

Interrogé sur l’attentisme des favoris, Evenepoel a avancé le peu de pourcentages et le futur programme comme raisons. "Tout le monde sait que la bosse n’était pas assez difficile pour faire la différence dans le dernier kilomètre. Il y avait des attaques de Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) et Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) mais on les a rattrapés dans les 500 derniers mètres donc cela se voyait que c’était une montée qui ne pouvait faire aucune différence, c’est pour cela que tout le monde s’est calmé. Après jeudi qui sera calme, nous n’aurons que des jours et des étapes difficiles."

Dans la dernière ascension, on a pourtant vu ses coéquipiers mettre un train, ce qui n’était pas prévu. "Je leur ai dit de se calmer car j’avais l’impression qu’ils s’excitaient trop donc je leur ai dit dans l’oreillette de se calmer et de ralentir car cela ne sert à rien de mettre le rythme si on dit l’inverse le matin au briefing. Ils devaient avoir très envie de faire la course mais on aura encore suffisamment l’occasion pour cela, commençons avec vendredi et samedi", a déclaré le tenant du titre.