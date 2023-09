Vuelta 2023 – Remco Evenepoel satisfait après une étape difficile : "J’irai au contre-la-montre avec de bonnes sensations"

Après une neuvième étape du Tour d’Espagne très intense, Remco Evenepoel a donné son sentiment à l’arrivée.

"C’était la course dès le départ, toujours à l’offensive. C’était une très bonne journée pour moi. On avait beaucoup donné dans les bordures. Sur la montée finale, on a mis un bon rythme et les autres n’avaient plus qu’à suivre. Primoz Roglic a attaqué mais je ne pense pas perdre de temps", a commencé par expliquer le vainqueur sortant.

"C’est dommage d’avoir eu une mauvaise journée à cause des blessures car, je pense avoir été l’un des meilleurs. On est dans une bonne position au classement général, on ira au contre-la-montre avec de bonnes sensations", a-t-il avancé concernant sa première partie de Vuelta.