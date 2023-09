Vuelta 2023 – Remco Evenepoel sans regret à l’arrivée : "Je n’avais pas les jambes pour gagner et je prends des points"

Au lendemain de sa superbe performance sur les routes du Tour d’Espagne, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) était de retour dans l’échappée lors de la 15e étape. Cette fois-ci, s’il a pris de nouveaux points au classement de la montagne, il n’a pas su s’imposer.

"Ce n’était pas facile avec un départ très dur. C’était une course très ouverte, Jumbo-Visma ne contrôlait pas vraiment, a-t-il d’abord expliqué sur le début de l’étape. On part finalement dans la première bosse répertoriée, je prends les points sur les deux premières cotes mais je sentais, à la fin, que les jambes n’étaient pas là pour gagner l’étape, ce qui n’est pas bizarre après mon étape de samedi."

Finalement, Evenepoel n’a concédé que deux secondes sur la ligne au trio de tête mais il veut garder le positif. "On revenait dans le dernier kilomètre, on a toujours cru pouvoir les reprendre mais ce n’était pas facile. S’ils lancent leur sprint un peu plus tard, je pense qu’on revient dans leur roue. C’est la course, on ne peut pas toujours avoir ce qu’on veut, a-t-il avancé, lucidement. Il faut être content avec ce qu’on a fait les deux derniers jours."