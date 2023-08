Vuelta 2023 – Remco Evenepoel n’avait pas prévu de prendre des secondes : "Je voyais UAE faire un train donc je me suis dit qu’il fallait y aller"

Après la cinquième étape qui a vu Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) prendre six secondes, le leader de la Vuelta a livré ses impressions au micro de Lancelot Meulewaeter.

Malgré le tracé qui n’était pas fait pour lui, le maillot rouge était ravi après avoir récupéré six secondes de bonification. "C’était une bonne journée puisque je ne suis pas tombé, j’ai pris quelques secondes et l’arrivée s’est passée sans problème. Concernant le sprint intermédiaire, on voulait être dans les premières positions pour éviter les problèmes dans les ronds-points, a-t-il commencé par expliquer. Quand j’ai vu que c’était le sprint, j’étais un peu surpris car je pensais que c’était après un rond-point. Je voyais UAE faire un train très rapide donc je me suis dit qu’il fallait y aller car Juan Ayuso voulait peut-être aller prendre les secondes. Heureusement que je les aie prises. Je pensais que ce n’était que trois secondes mais c’est six donc c’est positif pour terminer la journée. Le Giro s’est fini avec un écart de quatorze secondes, j’en ai déjà pris seize donc c’est un bon bonus pour finir ces deux étapes de sprint."

Je ne suis pas là pour emmerder les sprinteurs mais j’étais dans une bonne position et je voyais une autre équipe qui faisait le sprint donc je me suis dit qu’il fallait y aller et prendre les secondes.

Interrogé sur l’étape de ce jeudi qui finira au sommet (10,9 km à 8%), le vainqueur sortant est conscient qu’il devra se battre pour garder sa tunique. "L’étape sera très importante, il faudra essayer de ne pas perdre de temps et arriver au sommet avec les autres favoris sans perdre beaucoup de temps."