Vuelta 2023 – Remco Evenepoel "n’avait pas les meilleures jambes" mais retient le temps pris sur ses rivaux

Favori du contre-la-montre de la 10e étape de Vuelta, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) doit se contenter de la seconde place derrière Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) mais peut se consoler grâce au temps repris sur tous les rivaux de l’équipe Jumbo-Visma. Après l’arrivée, il a livré ses sentiments au micro de Jérôme Helguers.

"Ce n’est pas ma meilleure journée mais je pense que je dois être content avec les seize secondes perdues sur Ganna. Je pense que si j’avais des meilleures jambes, j’aurais pu être plus proche mais c’est l’histoire d’un Grand Tour avec des bons et des mauvais jours, a-t-il commencé par expliquer. Ganna a aussi plus de fraîcheur que moi et les autres coureurs du classement général qui avons déjà fait neuf jours de course à fond alors que lui a pu prendre des jours "de repos". Ce ne sont pas les chiffres et les valeurs que je voulais mais je dois en être content après dix jours de course et la chaleur qu’il faisait."

Interrogé sur ses rivaux, le champion du monde de la discipline est conscient d’avoir fait une bonne opération en reprenant du temps sur tous ses concurrents. "Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a aussi fait un très bon chrono, tout comme Joao Almeida (UAE). Je dois être content d’avoir pris 20 et 30 secondes sur eux. Concernant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), je lui ai repris 1'02" donc je dois être heureux avec ma performance dans l’optique du classement général même si c’est dommage que je ne gagne pas l’étape. C’est la deuxième fois que je finis à cette place et j’ai gagné une autre étape donc je dois être très content avec mes 10 premiers jours sur cette Vuelta."

Relancé sur le leader, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), le tenant du titre sait qu’il ne sera pas facile à aller chercher mais ne s’en inquiète pas outre mesure. "Il y a encore une distance entre nous (ndlr : 1'09") mais on va se battre, c’est à son équipe de prendre les choses en main. Petit à petit, on approche de notre but donc on doit être satisfaits, continuer comme cela et rester calmes car la Vuelta est encore longue."