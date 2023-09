Vuelta 2023 – Remco Evenepoel grappille sur Vingegaard, Kuss en tête du général devant Soler : les classements après la 8é étape

Nouvelle journée idéale pour l’équipe Jumbo-Visma ce mercredi sur la 8e étape de la Vuelta 2023 entre Denia et Xoret de Cati avec une victoire d’étape et le maillot rouge au général.

Primoz Roglic s’est en effet imposé au bout des 165 km au programme du jour pour devancer Remco Evenepoel et Juan Ayuso. Les trois coureurs ont fini dans le même temps avec une marge de 2 secondes sur leurs 5 poursuivants principaux : Enric Mas, Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Sepp Kuss et Marc Soler.

Treizième sur la ligne d’arrivée dans le même temps que Cian Uijtdebroeks, le Français Lenny Martinez a concédé 1 : 10 aux meilleurs et a donc dû céder son maillot de leader à Sepp Kuss.

L’Américain mène désormais le bal avec 43 secondes d’avance sur Marc Soler et une minute sur Martinez. Poels et Landa précèdent toujours Remco Evenepoel, 6e à 2 : 31 devant Primoz Roglic (2 : 38) et Jonas Vingegaard (2 : 42). Le Danois a concédé 8 secondes au Belge ce samedi (6 de bonifications et 2 sur la route).

Au classement par points, Kaden Groves conserve son maillot vert et compte déjà presque 100 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Andrea Vendrame.

Le maillot de meilleur grimpeur reste de justesse sur les épaules d’Eduardo Sepulveda qui ne possède qu’un point d’avance sur Remco Evenepoel, 2e.

Dépossédé du maillot rouge, Lenny Martinez conserve le maillot blanc de meilleur jeune.