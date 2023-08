Sous la pluie et dans l'obscurité, l'Italien Lorenzo Milesi est le premier maillot rouge du Tour d'Espagne (WorldTour) après la victoire de son équipe DSM-Firmenich dans le contre-la-montre par équipes de la première étape, samedi sur 14,8 km dans les rues de Barcelone. Remco Evenepoel et Soudal Quick-Step ont terminé à la 4e place à 6 secondes de l'équipe néerlandaise.

"On prend du temps à d’autres leaders, c'est le point positif. C’est bien... mais c’était dangereux. C’est énervant de rouler dans des circonstances comme cela. Il faisait noir, on ne voyait rien, surtout dans les petites rues et la ville. C’était une course de nuit en fait. C'était hyper dangereux et ridicule ! On vise le général donc on devait faire preuve de prudence. On voulait éviter une chute dans la première étape. James Knox a crevé, c'est dommage", a précisé le Belge, furieux, à notre micro.

"Vous devez allumer les lampes pour vos caméras, il fait noir. Imaginez sur le vélo, avec de l'eau dans la figure. On ne voyait pas à un mètre. On va sans doute me critiquer pour mes propos, mais c'était simplement dangereux. Il ne fallait pas annuler l'étape, mais juste la faire en journée. La pluie ok, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. On peut par contre changer les circonstances dans lesquelles on va rouler. C'est une course, on veut aller à la limite pour gagner. Ca a eu un impact sur tout le monde, c'est dommage", a-t-il ensuite indiqué.