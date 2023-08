Vuelta 2023 – Remco Evenepoel espère perdre son maillot rouge, Jumbo-Visma "se tient à son plan"

Avant la sixième étape de la Vuelta 2023, tout le monde attend l’explication au sommet du Pico del Buitre. Notre envoyé spécial Lancelot Meulewaeter a tendu son micro à Remco Evenepoel et ses deux rivaux principaux Jonas Vingegaard et Primoz Roglic.

Le leader du classement général était assez serein avant le départ. "Mon dernier jour en rouge ? Cela serait idéal mais on verra bien qui sera dans l’échappée, il faudra calculer les efforts. J’espère qu’elle ira au bout, a-t-il d’abord expliqué. Je crois à une contre-attaque de Jumbo-Visma aujourd’hui mais on verra comment ils se sentent et s’ils veulent faire la course. L’arrivée est jugée à l’issue d’un long col en altitude donc il faudra être patient."

Du côté de l’équipe néerlandaise, on se veut également optimiste. "Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir un bon jour ce jeudi, on verra, a avancé Vingegaard. Ce sera une montée très difficile, j’espère qu’on sera là. Remco Evenepoel fait les sprints intermédiaires ? Il a son plan, on a le nôtre et on s’y fie. Je ne sais pas si c’est le jour pour l’attaquer, on n’a pas eu le meilleur départ mais on verra sur la route et le plan qu’on mettra en œuvre."

Victime d’une chute lors de la deuxième étape, Roglic est prudent. "Je me sentais bien au départ de la Vuelta mais, après ma chute, plus vraiment. Je sens encore un petit truc sur mon genou droit mais je vais mieux de jour en jour. J’ai pu récupérer après ma chute donc on verra comment les jambes répondront, a raconté le vainqueur du dernier Giro avant d’évoquer la situation de l’équipe Soudal Quick-Step, touché par la maladie. Chaque équipe a ses problèmes, il faudra être présent et avoir ses jambes. Pour le moment, Evenepoel est très fort donc c’est difficile de faire plus."