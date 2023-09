Vuelta 2023 - Remco Evenepoel continuera à viser le classement général à l'avenir : "Faire un podium d'un Grand Tour reste mon objectif"

À la fin de la Vuelta, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est revenu sur son attaque lors de la 21e étape et ses futurs objectifs au micro de Jérome Helguers.

Alors que le profil ne correspondait pas à ses qualités, Evenepoel s’est encore retrouvé aux avant-postes. "Je voulais juste faire la course et essayer d’aller gagner une autre étape, a-t-il expliqué. Je savais que cela serait très difficile pour moi mais on m’a dit dans l’oreillette qu’on pouvait rouler ensemble. On ne sait jamais dans un sprint des derniers jours comment se sentent les jambes. Je lance très tôt mais j’étais complètement à bloc durant les 200 derniers mètres et les jambes étaient pleines de lactique. Je me suis amusé."

Même s’il a manqué son objectif de classement général, le champion de Belgique ne veut pas changer d’optique pour le futur. "C’est trop tôt pour changer d’objectif car j’ai gagné la Vuelta l’an dernier alors que j’ai eu une préparation difficile cette année. Décrocher un podium sur un Grand Tour reste mon objectif. Par contre, on a vu cette année que si j’ai un mauvais jour, je peux rapidement changer, aller chasser les étapes et des maillots. C’est positif de pouvoir jouer sur les deux fronts."