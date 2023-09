Vuelta 2023 – Remco Evenepoel après son jour sans : "Quand vous essayez, et vous donnez tout, il n’y a pas de regrets à avoir"

Après être arrivé à 27 minutes de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel n’a pas souhaité réagir face aux caméras à l’arrivée de la 13e étape du Tour d’Espagne (WorldTour). Il l’a finalement fait plus tard dans la soirée via un post sur les réseaux sociaux. "Le réservoir était juste vide" a-t-il expliqué.

"Quand vous essayez et que vous donnez tout donner, il n’y a pas de regrets ensuite" a affirmé le champion de Belgique. "Le réservoir était vide aujourd’hui. Merci à l’équipe pour son soutien et pour être restée avec moi jusqu’à la fin. Les loups n’abandonnent jamais". Plus tôt, le directeur sportif Klaas Lodewick avait simplement exposé une "mauvaise journée" de Remco Evenepoel, "ni malade, ni blessé". Evenepoel a été lâché par les autres favoris à 90 kilomètres de l’arrivée et a terminé avec 27 : 05 de retard sur Vingegaard, vainqueur de l’étape. Au classement général, il est passé de la 3e place à la 19e, à presque 28 minutes de Sepp Kuss (Jumbo-Visma).