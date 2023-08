Vainqueur du Giro et en grande forme cette saison, Primoz Roglic est un des favoris pour la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, qui débute ce samedi. Le coureur slovène de l'équipe Jumbo-Visma mise toutefois sur la prudence.

"C'est vrai que nous avons beaucoup de qualités au sein de notre collectif. On a une dream team ? A nous de le prouver. C'est un beau challenge qui se présente en tout cas. On espère lancer tout ça parfaitement dès le chrono par équipe samedi. Ca ne dépend pas que de nous, il y a plein de coureurs motivés et très forts. Ca promet une grosse bagarre, je suis prêt pour cela", a indiqué le Slovène.

"Je suis le grand favori ? Non, non. On part tous de zéro quand un Grand Tour débute. On verra bien comment ça va se passer...", a-t-il ensuite tempéré.