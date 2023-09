Vuelta 2023 : Primoz Roglic déborde Remco Evenepoel sur la 8e étape, Sepp Kuss nouveau leader

Primoz Roglic s’est adjugé la 8e étape de la Vuelta 2023 ce samedi entre Denia et Xorret de Cati (165 km). Le Slovène s’est imposé dans un sprint en petit comité juste devant un Remco Evenepoel particulièrement brillant dans l’ultime ascension du jour, longue de 3,9 km et marquée par un pourcentage moyen de 11,4%. L'Espagnol Juan Ayuso a pris la 3e place.

Une trentaine de coureurs a animé cette étape marquée par 5 ascensions et un tracé constamment vallonné. Parmi eux les Belges de Lotto Dstny Sylvain Moniquet, Thomas De Gendt et Lennert Van Eetvelt. S’ils se sont bien défendus et ont tour à tour tenté de s’échapper sur ce parcours exigeant, nos trois représentants ne figuraient pas parmi les 4 hommes (Caruso, Kron, Lazkano et Rui Costa) qui ont abordé l’ultime ascension en tête. Le quatuor, suivi de très près par un peloton emmené par les équipes Jumbo-Visma et FDJ, n’a pas vraiment eu l’opportunité de se disputer la victoire.

L’équipe Jumbo a en effet fait le forcing dans les forts pourcentages de la dernière ascension. Sepp Kuss est passé à l'attaque à 1800m du sommet mais Evenepoel a promptement réagi pour reboucher progressivement ce petit écart. Dans sa roue, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard ont attendu patiemment le bon moment alors que le trio UAE (Ayuso, Almeida, Soler) a serré les dents pour garder le contact, au même titre qu'Enric Mas.

En tête au sommet mais en infériorité numérique à 3km du but, Evenepoel a très bien sprinté (même s'il ne savait pas qu'il sprintait pour la victoire) mais s'est fait déborder dans les cent derniers mètres par un Primoz Roglic toujours aussi redoutable dans ce genre de situations.

Jumbo-Visma profite des difficultés du Français Lenny Martinez pour récupérer le maillot rouge de leader, désormais sur les épaules de Sepp Kuss. Deuxième de l'étape, Evenepoel perd certes 4 secondes sur Roglic mais en grappille 8 sur Jonas Vingegaard (6 de bonifications + 2 à l'arrivée). Il reste devant les duo Jumbo-Visma au général.

Dimanche, une nouvelle étape exigeante se dressera sur le chemin du peloton entre Cartagena et Caravaca de la Cruz. Un tronçon de 185 kilomètres notamment marqué par l’ascension finale de 8,2 km dont les deux derniers kilomètres aux forts pourcentages (+ de 20%). Ce sera l’ultime effort de cette première semaine de course sur la Vuelta avant un premier jour de repos bien mérité.