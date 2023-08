Kaden Groves a remporté la 4e étape de cette Vuelta 2023. L’Australien s’est montré le plus costaud d’un emballage final sinueux et légèrement pentu. Un tracé qui a provoqué quelques cassures finalement non comptabilisées.

Remco Evenepoel conserve ainsi son maillot rouge. Le Belge a passé une journée relativement calme et aurait même pu grappiller quelques secondes. Premier favori à franchir la ligne, le coureur avait d’abord été crédité d’un meilleur temps que plusieurs concurrents. L’organisation a finalement décidé de replacer les 51 premiers coureurs dans le même chrono. Le champion de Belgique reste également le leader du classement du meilleur jeune, mais le maillot blanc sera toujours porté par le Français Lenny Martinez.

Vainqueur du jour, Kaden Groves en profite pour prendre le maillot vert. Surpuissant, l’Australien sera difficile à déloger dans les sprints massifs et risque bien d’être un prétendant légitime.

Grâce à son échappée, Eduardo Sepulveda prend seul la tête du maillot de la montagne. L’Argentin n’aura plus à porter sa tunique par défaut.