Le Tourmalet, sommet de la Vuelta 2023. Non non, vous ne rêvez pas, on ne confond pas avec le Tour de France. Voilà quelques mois déjà que l’on a appris le tout premier passage du Tour d’Espagne sur "le géant des Pyrénées". Une arrivée au sommet, à 2115 mètres d’altitude, qui ne sera pas anecdotique puisque les coureurs ne rouleront jamais plus haut durant cette 78e édition de la course. Philippe Gilbert en a profité lors du podcast "On connait nos classiques spécial Vuelta" pour parler de ce col mythique.

C’est lors de la treizième étape, le vendredi 8 septembre, que le peloton escaladera le mythique col par son versant le plus pentu. L’ascension par ce versant ouest, à partir de Luz-Saint-Sauveur, est longue de 19 kilomètres et possède un dénivelé positif de 1404 mètres (pour 1268 mètres en 22,5 kilomètres par le versant est). L’arrivée de l’étape sera jugée au sommet. La pente moyenne se situe autour des 7% et les zones les plus corsées dépassent les 10%, dont le dernier kilomètre. Un col hors catégorie bien casse-pattes qui risque de faire beaucoup de dégâts et d’écrémer le haut du classement.

"Le Tourmalet, il est très long", explique directement Philippe Gilbert. "Le pied est très rectiligne. On part dans la même direction. Je ne l'ai pas fait beaucoup dans ma carrière et je l'ai fait avec le vent dans le dos et avec vent de face. Je peux vous dire que c'est un monde de différence. Si c'est vent de face, c'est un col beaucoup plus simple et je dirais que les non-grimpeurs peuvent s'accrocher environ 7,8 voire 9 km. Tandis que si c'est vent dos, on peut lâcher très rapidement. C'est très irrégulier au début, ce sont des montées comme des petites rampes à 8, 9, 10 %. Après ce sont des petits replats, voire des petites descentes. Quand on ne connait pas bien, on a mal parce qu'on est un peu plus derrière. On se prend des coups d'élastique comme on dit dans le jargon. On se relève et finalement, il faut tenir pendant quelques instants. Ca permet de repasser à une rampe supplémentaire et ça vous porte deux ou trois kilomètres plus loin. C'est vraiment un col très particulier."