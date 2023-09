Vuelta 2023 – "On ne peut pas imaginer que les leaders se neutralisent au Tourmalet" se projette Gérard Bulens

Au soir de la victoire de Sebastian Molano sur la 12e étape, Gérard Bulens livre son analyse et préface l’étape du Tourmalet de ce vendredi.

Déjà deuxième sur cette Vuelta, le sprinteur colombien a surpris tout le monde dans les derniers hectomètres. "Cela fait partie du sprint. On ne le voyait pas avec ses équipiers et puis ils sont revenus de loin avec un beau travail de Soler puis Oliveira. UAE sera libéré pour ses trois leaders. Ce succès va donner un boost important avant les étapes de montagne" envisage Bulens.

Un enchaînement compliqué que Roglic abordera avec quatre petites secondes grappillées sur la concurrence. Le Slovène s’est en effet classé deuxième du sprint intermédiaire. "Ce qui est pris n’est plus à prendre, c’est un prêté pour un rendu. Evenepoel l’avait fait une fois. Roglic le fait cette fois-ci. C’est dans la mentalité des coureurs de se lancer des piques ainsi. Cela montre que, la veille d’une étape importante, Roglic n’a pas abandonné ses ambitions" martèle notre consultant.

Sur les pentes du Tourmalet, les favoris auront en tout cas un terrain de jeu propice à la bataille. "On ne peut pas imaginer que les leaders se neutralisent. Dans deux équipes il reste trois coureurs capables de gagner, ça va bouger. Que la Vuelta soit enterrée demain, je ne l’espère pas mais c’est une possibilité, lâche l’ancien directeur sportif avant d’aborder le cas Evenepoel. C’est de la haute montagne, ce sera une belle expérience pour lui. Il a une belle volonté et il est venu ici pour plus qu’un podium Il va se mesurer à de vrais grimpeurs et on va voir ce que ça donne. Il doit partir avec sa mentalité de combattant et ça peut réussir."