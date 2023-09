Vuelta 2023 – "On espère garder cette position, il ne reste que samedi à contrôler" sourit un Uijtdebroeks toujours 7e

Pas loin des meilleurs sur la 18e étape de cette Vuelta 2023, Cian Uijtdebroeks a fait un pas de plus vers le top 10 final. De jour en jour, le Belge se rapproche de son objectif.

"C’était une étape un peu plus dure car l’ascension était un peu plus courte mais très raide donc il fallait être explosif. Nous sommes allés vite sur le premier passage déjà. Alex et moi avons travaillé ensemble pour éviter que Joao Almeida nous passe devant, expliquait le jeune Hannutois au micro de Jérôme Helguers. À la fin, il y avait quelques coureurs devants mais ceux qui étaient derrière y sont restés et c’est le principal."

Régulier sur les derniers jours de course, le coureur de chez Bora peut s’avancer serein vers Madrid. "On espère garder cette position. J’espère que c’est un sprint demain. Il ne reste que samedi à contrôler et puis on y sera" souriait l’actuel 7e du classement général.