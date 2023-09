Vuelta 2023 – Mines des mauvais jours pour Remco Evenepoel et les Soudal Quick-Step après une 13e étape cauchemardesque

Il avait annoncé venir à la Vuelta pour tenter d’accrocher un podium final et une victoire d’étape… Il aura atteint le deuxième objectif, mais peut dire adieu au premier. Remco Evenepoel a connu une journée de défaillance sur la treizième étape du Tour d’Espagne et a tout perdu au classement général. Arrivé au sommet du Tourmalet avec un peu plus de 27 minutes de retard sur Jonas Vingegaard, le vainqueur du jour, Remco n’avait tout simplement pas les jambes au plus mauvais moment. Il a craqué dès le Col d’Aubisque alors qu’il restait environ nonante kilomètres. Selon son équipe, il n’était pas malade, juste "victime" d’un jour sans.

Le coureur belge n’a pas livré ses impressions après le passage de la ligne, mais les visages étaient particulièrement fermés dans l’équipe. Logiquement.