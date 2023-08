Au terme d’une première étape confuse et qui fera certainement polémique, Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich) a pris le maillot rouge de leader alors que Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a pris du temps sur la plupart de ses rivaux.

Parmi les favoris, Romain Bardet (DSM-Firmenich) est forcément le grand gagnant, aux côtés d’Enric Mas (Movistar) crédité du même temps. Viennent ensuite Hugh Carty (EF Education-EasyPost) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) à six secondes.

Mikel Landa et Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) ont perdu dix secondes, Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers) 20, Alexander Vlasov et Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) 28, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic 32 alors que Joao Almeida et Juan Ayuso ont concédé 37 secondes. Le perdant de l’étape est certainement Eddie Dunbar (Jayco AlUla) qui a terminé à 51 secondes, pas aidé par sa chute dans le dernier kilomètre.

Seulement devancé par Mas et Bardet, Evenepoel fait donc une très bonne opération en prenant du temps sur la majorité de ses adversaires.