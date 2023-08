Il s’agit de l'un des "monstres" de la Vuelta. Après avoir affronté le Tourmalet lors de la 13e étape, le peloton débarque dans les Asturies pour la 17e étape, avec une arrivée prometteuse à l’Angliru, l’un des sommets les plus mythiques du Tour d’Espagne. Avec ses 12,4 kilomètres à 9,8% (et des rampes allant jusqu’à… 24%), cette terrible ascension devrait faire office de juge de paix de l’édition 2023.

Loïc Vliegen, coureur chez Intermarché-Circus-Wanty, a déjà affronté le colosse des Asturies. C’était en 2017. À l’époque, le Belge participait à son premier Grand Tour avec l’équipe BMC Racing. L’Angliru, il s’en souvient comme si c’était hier…

"C’est l’une des plus dures ascensions que j’ai affrontées, avec le Zoncolan, sur le Giro 2018. C’est une ascension impressionnante, très raide et régulière. À un certain moment, au milieu de l’ascension, on aperçoit au loin la rampe que l’on va devoir emprunter… Là, d'un coup, ça devient vraiment beaucoup plus raide. On arrive en ligne droite puis sur notre gauche, on voit toute la partie raide. C’est très impressionnant".

Cette rampe, c’est la fameuse Cueña Les Cabres. Une rampe qui s’étale sur 300 mètres avec un passage maximal à 24%. Même la légende Vincenzo Nibali avait craqué et laissé filer Alberto Contador vers la victoire en 2017… sa dernière victoire en carrière.

Il faut bien gérer la montée et avoir assez de ressources pour arriver jusqu’au sommet

"N’étant pas vraiment un pur grimpeur, j’étais tout de même bien positionné au pied de l’Angliru, se rappelle Vliegen, Il y avait un groupe important d’échappés en début de course, avec un coureur menaçant pour le général. Le peloton a donc roulé à fond toute la course. Au sommet de l’avant-dernier col (l’Alto del Cordal), j’étais encore avec le bon groupe dans le peloton mais il y a eu un énorme brouillard. On ne voyait rien dans la descente et le peloton a éclaté. J’ai attaqué l’Angliru un peu distancé et j’ai terminé 65e. Si je n’avais pas perdu de temps dans la descente, j’aurais peut-être pu faire encore mieux. Mais bon, je ne suis pas un grimpeur. J’étais plutôt content de finir la Vuelta de cette manière sur cette étape-là".

Selon Loïc Vliegen, la clé pour parvenir jusqu’au sommet est de bien gérer ses efforts.

"Les coureurs auront déjà 16 étapes dans les jambes. Il faut donc bien gérer la montée et avoir assez de ressources pour arriver jusqu’au sommet. Même si on utilise le plus petit braquet pour franchir ce col, on est obligé de pousser un certain nombre de watts pour ne pas tomber du vélo. Il faut arriver assez frais au pied de la bosse pour arriver facilement au sommet", explique le Belge.