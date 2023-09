Vuelta 2023 – les temps du classement général remis à jour après la 9e étape : Primoz Roglic perd deux secondes

Après une neuvième étape improbable du Tour d’Espagne, l’organisation a eu du mal à établir les temps officiels entre les favoris, alors que les temps étaient pris sur une ligne entre deux cônes à 2050 mètres de l’arrivée.

Après son attaque dans la montée, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) avait pris un peu d’avance sur la plupart des favoris et avait d’abord été crédité de deux secondes d’avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Juan Ayuso (UAE) et Enric Mas (Movistar). Finalement, ces quatre coureurs ont été crédités du même temps que le Slovène.

Grâce à ces deux secondes récupérées, Evenepoel se retrouve à 2'22" de Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et compte désormais sept secondes d’avance sur Roglic, onze sur Vingegaard et Mas et 21 sur Ayuso.