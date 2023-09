Vuelta 2023 - "Lennert Van Eetvelt pourrait finir dans le top 10 d'un Grand Tour" selon Gerard Bulens

"C’était tactiquement parfait. On le sentait dans la dernière ascension car il a fait preuve de beaucoup d’explosivité en mettant Remco Evenepoel en difficulté à deux reprises, le forçant à faire des efforts dans la descente. Je me demande si, au-delà de son expérience, il n’a pas déjà gagné cette étape dans son explosivité dans la côte. Dans le sprint, il fait une différence de sept, huit mètres que Remco n’a pas pu combler alors qu’il manque encore de l’expérience dans un final comme celui-là. Si on regarde les cinq coureurs qui se sont relayés, c’est lui qui a été le plus généreux et mit les relais les plus forts, pensant peut-être qu’il allait régler au sprint tous ses adversaires. C’est la victoire de l’expérience sur la fougue et la volonté de gagner."