Vuelta 2023 – Lennard Kämna s’impose au sommet d’une étape surréaliste, Vlasov et Almeida grignotent

Au terme d’une étape mouvementée, Lennard Kämna a pris le dessus sur ses compagnons d’échappée pour s’imposer au sommet de la neuvième étape du Tour d’Espagne. Les favoris se sont globalement tenus dans un mouchoir même si Vlasov et Almeida ont pris un peu de temps.

Avant la première journée de repos, le peloton avait rendez-vous avec une nouvelle étape de montagne jusqu’à l’Alto Caravaca de la Cruz (8 km à 5,6%). Si le profil ne semblait pas très dangereux sur papier jusqu’à la dernière ascension, il offrait de belles possibilités pour des bordures et cela n’a pas raté. Jumbo-Visma a été la première équipe à dégainer et a lâché la plupart des favoris durant une bonne trentaine de Kilomètres au début de l’étape, à l’exception de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Alexandr Vlasov (BORA-Hangroshe). La seconde a été Soudal Quick-Step, bien plus loin. Cette fois, la grande majorité des favoris a tenu, à quelques exceptions près à l’image de Lenny Martinez (Groupama-FDJ) et Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe).

Entre-temps, un groupe de huit coureurs dont Lennard Kämna (BORA-Hangroshe) avait réussi à prendre plusieurs minutes d’avance. Si l’écart fondait au moment de la seconde bordure, il est largement reparti à la hausse une fois le peloton regroupé. Au pied de la dernière ascension, il était légèrement supérieur à 4'30". Sans grande surprise, l’Allemand a fait plier ses compagnons d’échappée petit à petit avant de s’envoler seul vers l’arrivée pour signer sa première victoire sur le Tour d’Espagne, une victoire qui lui permet de compter désormais un succès d’étape dans les trois Grands Tours.

Pour des raisons de sécurité à cause de la présence de boue dans les derniers kilomètres, les temps ont été gelés à deux kilomètres de la ligne. Dans le peloton des favoris, Joao Almeida (UAE) a alors tenté sa chance à 3 km de la ligne d’arrivée, bien suivi par Vlasov. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est sorti ensuite et a su prendre un peu d’avance sur les autres favoris, alors que Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a un peu lâché. Scène insolite : les favoris ont ensuite terminé tranquillement jusqu'à la ligne. Le temps gagné par les uns et celui perdu par les autres est encore inconnu. Les principaux cadors pourraient bien être crédités du même temps.

